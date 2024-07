Secchi (Sanofi): "Portiamo innovazione per i nostri pazienti" Bari, 9 lug. (askanews) - Nella prestigiosa cornice del Circolo Canottieri Barion, a Bari, si è svolta la prima edizione dell'Healthcare Awards, per premiare le aziende che si sono distinte nel campo sanitario e medico. Abbiamo parlato con Giuseppe Secchi, Government Affairs & Trade Association Lead di Sanofi: "È importante per un'azienda come Sanofi, che ha un impegno per i pazienti che consideriamo centrale e integrato, portare innovazione terapeutica ma anche condividere con loro quali sono gli obiettivi da raggiungere insieme. Vorrei evidenziare la nostra attività nel mettere insieme tutte le associazioni di pazienti creando un modo di lavorare insieme, con loro ci riuniamo, discutiamo e organizziamo progetti comuni. Non sono più al centro ma sono integrati con noi e lavoriamo insieme per raggiungere progetti win-win che siano per loro le terapie e raggiungere progetti istituzionali lavorando fianco a fianco".