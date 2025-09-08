Scuola, torna lo zaino sospeso per aiutare migliaia di studenti Milano, 8 set. (askanews) - Settembre segna l'inizio del nuovo anno scolastico, ma per molte famiglie italiane è anche un momento di forte pressione economica. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori 2025, il corredo scolastico ha raggiunto una spesa media di oltre 650 euro per studente, a cui si aggiungono più di 500 euro di libri di testo. Numeri che diventano un ostacolo insormontabile se si pensa che oltre un quinto della popolazione vive in condizioni di povertà o esclusione sociale. Ed è proprio qui che entra in gioco la solidarietà. I Lions italiani, Multidistretto 108 Italy, rilanciano per il terzo anno consecutivo l'iniziativa nazionale "Zaino Sospeso", un progetto che permette a migliaia di studenti di ricevere gratuitamente il materiale scolastico necessario. Lo scorso anno l'iniziativa ha aiutato oltre 23 mila alunni, grazie all'impegno di 1.800 soci Lions e alla generosità di cittadini ed esercenti. In totale sono stati distribuiti beni per un valore di circa 350 mila euro, con 7.800 ore di volontariato dedicate. Quest'anno la rete cresce ancora: più di 1.500 punti di raccolta in tutta Italia tra librerie, cartolerie, supermercati e negozi di cancelleria dove chiunque può donare quaderni, penne, astucci, dizionari e naturalmente zaini, nuovi o in ottime condizioni. I volontari Lions provvedono poi alla distribuzione insieme ad associazioni e parrocchie locali, per far arrivare gli articoli direttamente alle famiglie più fragili. I punti di raccolta resteranno attivi durante tutto l'anno scolastico, per garantire un supporto continuo. Perché lo zaino sospeso non è solo un dono: è un segno tangibile che la comunità si prende cura dei suoi studenti.