Scuola, Meloni: assicurare alle famiglie piena libertà educativa

Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Video

VideoScuola, Meloni: assicurare alle famiglie piena libertà educativa
27 ago 2025
Rimini, 27 ago. (askanews) - "Non dobbiamo avere timore nel completare il percorso avviato e trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie, in primis le famiglie con minori capacità economiche, di esercitare pienamente la libertà educativa sancita dalla Costituzione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla 46esima edizione del Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. "L'Italia - ha sottolineato - rimane l'ultima nazione dell'Unione europea senza una effettiva parità scolastica. Credo sia giusto ragionare sulla questione con progressività e buonsenso sgomberando il campo dai pregiudizi ideologici che per troppo tempo hanno impedito di affrontare seriamente il tema".