Scotto (PD): albo dei giuristi d'impresa Roma, 13 nov. (askanews) - "Oggi ci troviamo di fronte ad un processo estremo di proletarizzazione della professione di avvocato. Non credo che la risposta sia quella che suggerisce l'ex ministra Severino, i numeri chiusi non risolvono il problema. Il tema è scommettere sulla specializzazione, aprire le maglie della professione". Lo ha dichiarato questa mattina Arturo Scotto, Capogruppo Commissione Lavoro alla Camera del PD intervenuto questa mattina a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "L'albo dei giuristi di impresa è il tentativo di allargare lo spettro di accesso alle professioni con un sbocco positivo nel mercato del lavoro e la possibilità di qualificare ancora di più alcune competenze che oggi sono necessarie" ha aggiunto Scotto. "Il nostro sistema d'impresa è affetto dalla scarsa predisposizione a fare sistema e credo che questa sia una delle strade da battere facendola entrare nell'agenda della politica".