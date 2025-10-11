Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Video
VideoScoperto un fossile di coccodrillo risalente al Giurassico
11 ott 2025
Scoperto un fossile di coccodrillo risalente al Giurassico

Milano, 11 ott. (askanews) - Un fossile di coccodrillo, risalente al Giurassico, 180 milioni di anni fa. Una scoperta eccezionale nel sud della Francia, nella regione francese dell'Hérault. Venerdì, al Museo di Lodève, è stato presentato al pubblico. Il fossile è lungo cinque metri e largo più di due. La spina dorsale, le zampe e il lungo rostro - una bocca molto allungata - munito di denti sono ancora chiaramente visibili. È stato portato al museo da un escursionista che lo ha trovato per caso a poche decine di chilometri da Montpellier, nell'entroterra. Questo coccodrillo dell'era dei dinosauri viveva in parte in acqua e in parte in superficie. Sebbene i suoi denti mostrino un adattamento a una dieta altamente piscivora, la specie non è stata ancora identificata ufficialmente e devono ancora essere condotte analisi scientifiche".