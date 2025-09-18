Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Scoperta una piantagione di canapa nel Reggino, tre denunciati
18 set 2025
  3. Scoperta una piantagione di canapa nel Reggino, tre denunciati

Scoperta una piantagione di canapa nel Reggino, tre denunciati

Operazione dei carabinieri a Delianuova, valore della droga oltre i 200mila euro