Scontro Trump-Harvard, il tycoon minaccia revoca esenzioni fiscali Milano, 15 apr. (askanews) - Lo scontro è ormai frontale. L'amministrazione Trump ha congelato oltre 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni federali e 60 milioni in contratti destinati all'Università di Harvard, dopo che l'ateneo ha rifiutato di conformarsi a una serie di richieste governative. Tra queste, la chiusura dei programmi di diversità, equità e inclusione (DEI), la revisione delle politiche di ammissione e assunzione per privilegiare il "merito", la cooperazione con le autorità migratorie e restrizioni alle proteste studentesche, inclusi divieti sull'uso di maschere facciali durante le manifestazioni. Il presidente di Harvard, Alan Garber, ha respinto le richieste, definendole un'ingerenza senza precedenti nella libertà accademica e nei diritti costituzionali dell'università. Il presidente Donald Trump ha anche minacciato su Truth di revocare a Harvard lo status di esenzione fiscale. "Forse Harvard dovrebbe perdere il suo status fiscale agevolato ed essere tassata come entità politica se continua a spingere malattie di natura politica, ideologica e ispirate o favorevoli al terrorismo", ha scritto Trump. "Ricordate, lo status di esenzione fiscale dipende totalmente dall'agire nell'interesse pubblico!". "Vuole anche che Harvard si scusi, e Harvard dovrebbe scusarsi per il palese antisemitismo che ha avuto luogo nel suo campus universitario contro studenti ebrei americani" ha detto Karoline Leavitt, addetta stampa della Casa Bianca, riferendo la posizione del presidente. La decisione del celebre ateneo ha innescato proteste nel campus, il sostegno di ex studenti e una causa legale da parte dell'American Association of University Professors e di molte altre prestigiose università che accusano l'amministrazione di aver violato le procedure legali previste dal Titolo VI del Civil Rights Act. L'ex presidente Barack Obama ha elogiato la posizione di Harvard, definendola un esempio per altre istituzioni d'istruzione superiore.