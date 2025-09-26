Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuFlotillaAerei Nato RussiaSequestro VittoriaTale e Quale showMondiali volley 2025
Acquista il giornale
VideoScontri Milano, Zerocalcare: "Devastazioni? Solo per coprire una gestione ottusa"
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Scontri Milano, Zerocalcare: "Devastazioni? Solo per coprire una gestione ottusa"

Scontri Milano, Zerocalcare: "Devastazioni? Solo per coprire una gestione ottusa"

Il fumettista a margine dell'incontro al Csa Lambretta sui fatti del 22 settembre