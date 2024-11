Scontri in Georgia a manifestazioni contro governo e pro Ue Tbilisi, 29 nov. (askanews) - Scontri a Tbilisi, in Georgia, alle manifestazioni contro il governo. La polizia georgiana ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti dopo che migliaia di persone hanno manifestato nella capitale contro la decisione del governo di ritardare l'adesione all'Unione Europea.