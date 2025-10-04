Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Video
Sciopero, Renzi: nessuno ha difeso violenti, normale idee diverse su piazze
4 ott 2025
4 ott 2025
Firenze, 4 ott. (askanews) - "Nessuno ha difeso i violenti e chi difende i violenti sbaglia, se c'è. E' normale che si abbiano idee diverse sulle piazze, ma quando ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno voglia di gridare la loro indignazione bisogna averne rispetto. Ieri il ministro dell'Interno qui ha espresso parole di grande civiltà". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13. "Io trovo importante che Elly Schlein abbia comunque deciso di non votare contro la mozione" renziana sul piano Trump per il Medioriente, ha concluso Renzi".