Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero oggi Israele GazaMaltempoSentenza Ciro GrilloFunerali Kirk
Acquista il giornale
VideoSciopero per Gaza, migliaia di persone in piazza a Roma
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Sciopero per Gaza, migliaia di persone in piazza a Roma

Sciopero per Gaza, migliaia di persone in piazza a Roma

Roma, 22 set. (askanews) - Tantissimi studenti, lavoratori e associazioni: migliaia di persone sono scese in piazza a Roma nel giorno della mobilitazione di massa in Italia a sostegno dei palestinesi, con oltre 60 cortei organizzati in molte città e uno sciopero generale sostenuto da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb). Il corteo romano ha attraversato via Cavour per arrivare fino a Piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini, fra decine e decine di bandiere palestinesi, striscioni e slogan come "Blocchiamo tutto".