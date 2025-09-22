Sciopero per Gaza, il corteo a Roma sotto la tangenziale est Roma, 22 set. (askanews) - Immagini della manifestazione per la Palestina a Roma; il corteo, parte della mobilitazione organizzata dai sindacati di base, con uno sciopero generale in decine di città a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla, è passato sotto la Tangenziale Est, all'altezza dello Scalo di San Lorenzo. Bloccata la circolazione; i manifestanti, al grido di "Free free Palestine" hanno proseguito la marcia dopo un lungo tragitto partito da piazza dei Cinquecento.