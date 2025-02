Sciopero magistrati, Parodi: da Mattarella straordinaria sensibilità Roma, 27 feb. (askanews) - "Direi che il presidente Mattarella ancora una volta ha dimostrato una straordinaria sensibilità e intelligenza andando al cuore del problema. Ha parlato di indipendenza: è intorno all'indipendenza del pubblico ministero che si gioca tanta di questa partita. Ecco perché credo che ancora una volta si sia assolutamente reso interprete del sentimento di molti e certamente anche del nostro". A dirlo, durante la manifestazione dei magistrati tenutasi a Piazza Cavour in occasione dello sciopero indetto per protestare contro la riforma della Giustizia portata avanti dal governo , è Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm). Parodi ha anche risposto a quanti gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni di alcuni esponenti della maggioranza secondo cui i magistrati avrebbero un atteggiamento "eversivo". "Non mi pare proprio francamente, si guardi attorno, le sembrano degli eversori? Io, vecchio signore piemontese le sembro questo pericoloso eversore che è stato descritto? Francamente..."