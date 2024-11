Sciopero generale, la manifestazione dei sindacati a Roma Roma, 29 nov. (askanews) - La manifestazione dei sindacati contro la manovra del governo a Roma è partita da Piazza dell'Esquilino fino a Via dei Fori Imperiali. Al corteo ha partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Cgil e Uil hanno indetto una giornata di sciopero nazionale di 8 ore nel pubblico e nel privato, ridotte a 4 nei trasporti per la precettazione del ministero. L'adesione secondo i sindacati sarebbe al 70%, mentre in piazza, nelle 43 manifestazioni organizzate in tutta Italia, sarebbero scese a manifestare oltre 500mila persone. A Roma oltre al corteo di Cgil e Uil è stata indetta dai sindacati di base Cobas, Cub e Clap, con un corteo separato in partenza da piazza Indipendenza e arrivo a piazza Barberini.