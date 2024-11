Sciopero generale, la manifestazione dei sindacati a Genova Genova, 29 nov. (askanews) - Circa 25 mila persone, secondo gli organizzatori della manifestazione, sono scese in piazza questa mattina a Genova per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Il corteo, aperto da uno striscione con scritto "Sciopero generale in Liguria contro la manovra finanziaria", è partito poco dopo le 9 da piazza Acquaverde, di fronte alla stazione Principe, per poi sfilare attraverso il centro cittadino fino a piazza Matteotti, causando gravi disagi al traffico. In piazza anche l'ex ministro dem ed ex candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.