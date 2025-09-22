Sciopero Generale in Italia: Sindacati di Base in Piazza a Sostegno di Gaza
🔴 È in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza.
La protesta riguarda tutti i settori, dal trasporto pubblico locale, alle ferrovie, porti, scuole e servizi pubblici. Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero ha annunciato l’adesione il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) ma ad incrociare le braccia sono anche i dipendenti di Italo e Trenord.
Lo sciopero è scattato alla mezzanotte e durerà fino alle ore 23 di oggi. La mobilitazione nel trasporto marittimo, sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità.
Segui la diretta su quotidiano.net🔗
© Riproduzione riservata