"Sciopero Generale: Cgil e Pd in Piazza Contro la Guerra a Gaza e a Sostegno della Flotilla"

Nel giorno dello sciopero generale indetto contro la guerra a Gaza e a sostegno degli attivisti della Flotilla arrestati, continua il braccio di ferro tra Cgil e governo sulla mobilitazione, dopo che la il Garante l’ha dichiarata “illegittima” per mancanza di preavviso. Il segretario della Cgil, presente al corteo di Roma, insieme a Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla, con la quale ha tenuto tra le mani lo striscione con scritto ‘stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla’. Al corteo Cgil partecipa anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Giù le mani dal diritto di sciopero. Siamo con le lavoratrici e i lavoratori” ha detto. “È una bellissima giornata di mobilitazione e di sciopero che sarà enormemente partecipata e che dimostra che l’Italia è migliore di chi la governa”, ha aggiunto per poi sfilare insieme ai giovani dem per alcuni minuti dietro allo striscione ‘Fermiamo il massacro’ cantando ‘Bella ciao’.
