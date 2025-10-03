"Sciopero Generale a Roma: Manifestanti in Piazza con Bandiere Palestinesi e Slogan Contro i Governi"
✊ “Sciopero generale” e “Blocchiamo tutto”: sono questi gli striscioni che campeggiano oggi in piazza dei Cinquecento a Roma, dove fin dalle 10:00 si radunano gruppi di manifestanti in attesa della partenza del corteo, convocato in concomitanza con lo sciopero generale indetto dai sindacati.
🇵🇸 Numerose le bandiere della Palestina e della pace che sventolano tra la folla, accompagnate da slogan contro il governo italiano e quello israeliano.
👮♂️ L’area della stazione Termini è presidiata dalle forze dell’ordine sin dalle prime ore del mattino, con controlli serrati ai flussi in entrata e in uscita.
#roma
