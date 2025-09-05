Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Video
VideoSciopero dei trasporti, disagi alla stazione centrale di Milano
5 set 2025
Sciopero dei trasporti, disagi alla stazione centrale di Milano

"Dovrebbero fare come in Giappone: i treni viaggiano lo stesso, ma non si paga il biglietto"