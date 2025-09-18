Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinBimbo caduto a GenovaRiforma giustiziaIsraele GazaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
VideoScioperi nazionali in Francia, scontri alla manifestazione di Lione
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Scioperi nazionali in Francia, scontri alla manifestazione di Lione

Scioperi nazionali in Francia, scontri alla manifestazione di Lione

Petardi e razzi contro gli agenti che reagiscono con gas lacrimogeni