Scholz: dibattito su invio truppe inappropriato, Kiev ancora in guerra Parigi, 17 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che qualsiasi dibattito attuale sull'invio di forze di peacekeeping in Ucraina è "completamente prematuro" e "altamente inappropriato" mentre la guerra è in corso. Scholz ha aggiunto che il dibattito arriva "al momento sbagliato e sull'argomento sbagliato", parlando a Parigi dopo la riunione di emergenza con altri leader europei convocata dal presidente francese Emmanuel Macron. Scholz ha anche insistito sul fatto che non possa esserci alcuna frattura tra Europa e Stati Uniti sulla sicurezza.