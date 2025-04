Scholz: "Dazi Trump sbagliati, è attacco a ordine commerciale" Berlino, 3 apr. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito le decisioni di Donald Trump sui dazi "fondamentalmente sbagliate", assicurando che l'Europa risponderà "in maniera unita, forte e adeguata". "Penso che la recente decisione sui dazi del presidente degli Stati Uniti sia fondamentalmente sbagliata. Si tratta di un attacco a un ordine commerciale che ha creato prosperità in tutto il mondo. Un ordine commerciale che è in gran parte il risultato degli sforzi americani", ha dichiarato, in conferenza stampa a Berlino, dicendo che il Paese è "a disposizione del governo americano per discutere ed evitare una guerra commerciale".