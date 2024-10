Scholz da Modi: "La Germania aumenterà visti per indiani qualificati" Roma, 25 ott. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è in India e nel secondo giorno della sua visita a Nuova Delhi ha incontrato il premier indiano Narendra Modi, assieme al quale ha poi partecipato a una conferenza di imprenditori provenienti dalla Germania e da diversi Paesi asiatici. Due anni India e Germania hanno firmato un accordo sulla migrazione teso a facilitare la mobilità di lavoratori e studenti. Oggi Modi ha annunciato che il governo tedesco aumenterà la quota annuale di visti per gli indiani qualificati. "La Germania ha deciso di aumentare la quota annuale dei visti per gli indiani qualificati da 20.000 a 90.000. Sono convinto che ciò darà ulteriore slancio alla crescita tedesca". "Quando l'ingegneria tedesca e l'innovazione indiana si incontrano, quando la tecnologia tedesca incontra il talento indiano, si garantisce un futuro migliore non solo per la regione dell'Indo-Pacifico, ma anche per il mondo intero".