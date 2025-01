Scholz contro Musk: inaccettabili le sue posizioni di estrema destra Davos (Svizzera), 21 gen. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avvertito Elon Musk che "sostenere posizioni di estrema destra" è inaccettabile, dopo che il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense ha fatto un presunto saluto romano al termine dell'Inauguration Day a Washington e ha ospitato la leader AfD Alice Weidel in una diretta audio sul suo account X, invitando a votare il partito neonazista alle prossime elezioni tedesche. "In Europa e in Germania abbiamo la libertà di parola, ognuno può dire quello che vuole, anche se è un miliardario, e ciò che non accettiamo è che questo significhi sostenere posizioni di estrema destra, ed è ciò che vorrei ripetere ancora una volta", ha detto Scholz, intervenendo dal palco del World Economic Forum.