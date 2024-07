Scholz a Belgrado da Vucic, prima della firma accordo batterie con Ue Roma, 19 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontra il presidente serbo Aleksandar Vucic, mentre l'Unione europea e la Serbia stanno per firmare un importante accordo sulla fornitura di materiali per batterie durante un vertice intitolato "Materie prime critiche", pochi giorni dopo che Belgrado ha consentito la ripresa dei lavori a ritmo serrato su un contestato progetto di estrazione del litio. Il memorandum d'intesa sarà firmato durante il vertice al quale parteciperanno Scholz, Vucic e il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic. Il litio è un metallo strategicamente prezioso per la produzione di batterie per veicoli elettrici, fondamentale per aiutare il settore automobilistico della Germania a passare a una produzione più verde. La Serbia ha vasti giacimenti di litio vicino alla città occidentale di Loznica, dove un contestato progetto minerario gestito dal colosso anglo-australiano Rio Tinto ha diviso l'opinione pubblica nel Paese balcanico negli ultimi anni.