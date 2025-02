Schlein: una vergogna che l'Italia non abbia firmato a difesa della CPI Roma, 8 feb. (askanews) - Ha parlato di nuovo del caso Almasri Elly Schlein nel suo intervento al congresso di +Europa. "C'è un terreno su cui pure stiamo facendo iniziative comuni importanti. È una vergogna per la storia del nostro paese che l'Italia abbia deciso di non firmare insieme ad altri 79 paesi a difesa delle prerogative della Corte Penale Internazionale che è stata fondata proprio a Roma. Abbiamo fatto bene a fare insieme una conferenza stampa per chiedere chiarezza sul caso di un torturatore libico accompagnato a casa con un volo di Stato. Giorgia Meloni non può continuare a scappare dalle sue responsabilità, deve venire in parlamento a chiarire" ha ribadito Schlein. "Chi ha dato quell'ordine? Io temo che la verità sia molto più semplice: avevano timore che avrebbero smesso di fare il loro laoro sporco in Libia, avevano timore di vedere il fallimento clamoroso di quel modello inumano che sono i centri in Albania, che è fatto in contrasto del diritto internazionale e delle persone. Continuiamo a batterci insieme per una Italia più giusta, per una Europa più unita e più giusta".