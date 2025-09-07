Schlein: tassa su extraprofitti banche? Vediamo cosa propone governo Cernobbio (CO), 7 set. (askanews) - Su una eventuale tassa sugli extraprofitti delle banche, rilanciata anche da Angelo Bonelli di AVS, per Elly Schlein "bisogna prima vedere cosa porta il governo sul tavolo, perché ricordo che l'ultima volta che avevano parlato di tassa sugli extraprofitti bancari alla fine il governo ha sostanzialmente fatto un prestito a tempo alle banche". Così, la segretaria del Pd a margine del Forum TEHA di Cernobbio: "Bisogna vedere cosa mettono sul piatto" ha aggiunto.