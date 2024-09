Schlein (PD): in Italia bollette più alte, governo non fa nulla Pontelagoscuro (Fe), 2 set. (askanews) - "In Italia abbiamo il prezzo dell'energia più alto d'Europa". E davanti a questo scenario "il governo non fa nulla, anzi ha cancellato il regime di mercato tutelato e a rimetterci sono i cittadini". Lo ha denunciato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, mostrando a margine di un dibattito alla Festa dell'Unità di Pontelagoscuro nel ferrarese, una tabella con indicati i costi dell'energia nei principali Paesi europei. "I tedeschi pagano 82 euro a megawattora, in Spagna 91 euro, in Francia 54 euro, nei Paesi scandinavi 15 euro e in Italia 128 euro - ha spiegato Schlein -. Davanti a tutto questo il governo non fa nulla, anzi ha cancellato il regime di mercato tutelato e a rimetterci sono i cittadini". "Quando si occuperanno delle condizioni materiali delle persone, del fatto che le famiglie e le imprese con questi prezzi non riesco più a pagare le bollette? Il Pd - ha aggiunto - su questo insisterà, perché le condizioni materiali delle persone devono essere la prima priorità di di cui ci occupiamo in questa ripresa".