Schlein: Papa Francesco non merita ipocrisia di chi deporta migranti Roma, 23 apr. (askanews) - Papa Francesco è stato un innovatore e "la sua scomparsa ci priva di una voce significativa" ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, parlando alla Camera per la commemorazione del Pontefice scomparso il 21 aprile. A conclusione del suo intervento la segretaria PD ha puntato il dito contro "l'ipocrisia" della politica rispetto al messaggio del Pontefice. "È stato un innovatore e ha cercato di riformare la Chiesa in profondità riconoscendo anche gli errori commessi dagli uomini della Chiesa, si è battuto contro il male profondo e troppo taciuto degli abusi sessuali, ha imposto ordine e trasparenza anche nelle finanze vaticane. Uomo di parziale apertura e di dialogo anche sui temi dove rimanevano distanze inconciliabili con chi ha idee diverse come sul fine vita e sul diritto all'aborto. In un mondo che sta ricadendo negli errori che hanno tinto di nero la storia dell'umanità e che si torna a regolare i rapporti con la violenza, la scomparsa di Papa Francesco ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti. Merita tutto il nostro cordoglio ma quello che non merita è l'ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli quando era in vita ma oggi seppellisce nella retorica anche il suo potente messaggio, di chi deporta migranti, toglie aiuti ai poveri, nega l'emergenza climatica e nega le cura a chi non se le può permettere. Ai politici scrisse pochi giorni fa chiedo di non cedere alla logica della paura. Oggi ci troviamo nel cuore delle istituzioni della repubblica democratica, laica e antifascista; il modo migliore per commemorarlo è coglierne l'esempio di coerenza fra quel che diceva e quel che faceva. La nostra vicinanza come PD va alla comunità cattolica e a tutti coloro che vorranno portare avanti il suo messaggio per una società più giusta".