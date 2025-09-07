Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoSchlein: in Ue serve subito salto di qualità o saremo marginalizzati
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Schlein: in Ue serve subito salto di qualità o saremo marginalizzati

Schlein: in Ue serve subito salto di qualità o saremo marginalizzati

Cernobbio (CO), 7 set. (askanews) -"A livello europeo c'è tantissimo da fare. La prima grande questione è fare anche quello che Mattarella ha esortato a fare, cioè un salto in avanti nell'unità europea che si fa superando l'unanimità. E dove non ci sono le condizioni per superarla nei trattati lavorare da subito a delle cooperazioni rafforzate". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Forum TEHA a Cernobbio. "Non ci sono più scuse, rischiamo di essere marginalizzati dall'aggressività di Trump, di Putin e dall'espansionismo della Cina", ha detto Schlein, ribadendo quanto già affermato dal palco. Dunque, ha ripreso Schlein, "in Europa ci aspettiamo subito uno sforzo per aprire a nuovi mercati, bene l'accelerazione sul Mercosur ma bisogna cercare di intrecciare relazioni più profonde con i partner storici che sono stati traditi dai dazi di Trump, come Canada, Giappone e Australia".