Schlein: governo cancelli taglio da 4,6 miliardi per settore auto Pomigliano (Napoli), 6 dic. (askanews) - "Quello di cui siamo preoccupati come Partito Democratico, e l'abbiamo denunciato in queste settimane e stando accanto ai lavoratori, è che sia il segnale che si aggiunge a tanti altri di smobilitazione di Stellantis da questo Paese". Così da Pomigliano d'Arco la segretaria del Pd Elly Schlein dopo l'incontro con gli operai di Trasnova che hanno ricevuto la lettera di licenziamento di Stellantis. "Abbiamo visto chiusure, abbiamo visto Grugliasco, Maserati. Abbiamo visto la vendita di Comau a un fondo d'investimenti internazionali. Sono questioni che abbiamo portato anche nell'audizione con l'ormai ex ad Tavares e su cui ancora aspettiamo risposte concrete. Vogliamo vedere un piano industriale che garantisca l'occupazione e che garantisca l'indotto" ha aggiunto Schlein. "Chiediamo che il governo si assuma le sue responsabilità togliendo quell'inutile e dannoso taglio ai 4,6 miliardi di fondi per l'auto - ha detto ancora - chiedo al governo italiano di battersi insieme a noi per un fondo europeo sull'automotive che ne ha bisogno, altrimenti rischiamo di avere lo smantellamento di una filiera strategica in Italia e in tutta Europa, invece noi vogliamo che questi lavoratori siano alla guida dell'innovazione del settore. Lo possiamo fare solo se il governo si assume le sue responsabilità, se Stellantis si assume le sue responsabilità".