Schlein: ad Atreju va in scena il favoloso mondo di 'Ameloni' Roma, 14 dic. (askanews) - "L'Italia galleggia, Giorgia Meloni evidentemente vive in una dimensione parallela. Ad Atreju va in scena il favoloso mondo di 'Ameloni', un mondo fatato. Poi esiste la realtà". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all'assemblea del partito. "Presidente Meloni, qui non siamo nel regno di Fantasia - ha aggiunto - l'unica cosa del capolavoro di Ende che il vostro governo ricorda più che il coraggio di Atreju è il dilagare del vostro nulla".