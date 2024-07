Schillaci: investire da ora in prevenzione per sostenibilità Ssn Genova, 11 lug. (askanews) - "Se abbiamo dei dati confortanti per l'aspettativa di vita, oggi i cittadini italiani over 65 spesso sono affetti da una o più patologie cronico degenerative, malattie non trasmissibili che pesano moltissimo sul sistema sanitario nazionale. Dobbiamo investire assolutamente in prevenzione, perché investire oggi in prevenzione vuol dire un domani avere meno persone malate e far sì che il sistema sanitario universalistico italiano, che è riconosciuto come un'eccellenza nel mondo, continui a essere sostenibile e sia soprattutto per tutti. Se non investiamo oggi da subito in prevenzione, alla lunga nessun sistema come il nostro potrà essere sostenibile con le aspettative di vita che ci sono": lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlando con i giornalisti a margine del "G7 Technical Event: Healthy and Active Ageing through Life-Long Prevention and Innovation" al Palazzo Ducale di Genova.