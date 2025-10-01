Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Schiavulli dalla Flotilla: 'Tra poco saltera' internet, tocca a chi e' a terra fare la differenza"
1 ott 2025
Schiavulli dalla Flotilla: 'Tra poco saltera' internet, tocca a chi e' a terra fare la differenza"

La giornalista: "Siamo a 80 miglia da Gaza, ma ci stanno aspettando"