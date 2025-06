Schianto aereo in India: trovato un unico superstite Ahmedabad (India), 12 giu. (askanews) - La polizia indiana ha finora trovato un unico sopravvissuto all'incidente aereo avvenuto oggi nel Paese. Lo ha dichiarato il commissario di polizia di Ahmedabad, Gyanendra Singh Malik. L'aereo passeggeri Boeing 787 Dreamliner si è schiantato nello stato indiano del Gujarat, vicino all'aeroporto di Ahmedabad. La Direzione Generale dell'Aviazione Civile (Dgca) dell'India ha confermato che a bordo dell'aereo c'erano 242 persone, compresi due piloti e 10 assistenti di volo. "La polizia ha trovato un sopravvissuto al posto 11A. È in ospedale e sta ricevendo cure. Non possiamo ancora dire nulla sul numero dei morti. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, poiché l'aereo si è schiantato in una zona residenziale", ha detto Malik all'agenzia di stampa Ani. Secondo le informazioni del database dell'Aviation Safety Network, questo incidente è la prima catastrofe aerea con vittime che coinvolge un Boeing 787 Dreamliner. Ci sono stati circa 170 incidenti che hanno coinvolto un Boeing 787 Dreamliner, ma nessuno prima di questo aveva finora causato vittime. Il primo volo di questo tipo di aeromobile è avvenuto nel 2009.