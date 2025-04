Scalone rococò da favola a Castelli di Bruehl, fra stucchi e concerti Bruehl (Germania), 9 apr. (askanews) - Tra i primi e principali esempi di rococò tedesco spicca uno scalone d'onore creato dal grande architetto Balthasar Neumann (tra il 1740 e il 1746): fungeva da ingresso al Castello di Augustusburg, che assieme al casino di caccia Falkenlust, sono patrimonio Unesco dal lontano 1984 a Bruehl, ovest della Germania, tra le tappe di una delegazione di giornalisti internazionali del meeting annuale di turismo per la destinazione Germania (GTM 51, Germany Travel Mart) 2025. "Questa è ancora un'area esterna, gli ospiti arrivavano qui con le carrozze e la prima cosa che vedevano era questo spettacolare scalone", spiega una guida. Ad accoglierli ricchissimi stucchi, marmi gialli e verdi, colonne di diaspro, statue e cariatidi. L'intera decorazione dello scalone culmina con un grande affresco del soffitto che raffigura Clemente Augusto di Baviera "In Gloria", esponente della casata dei Wittelsbach ed arcivescovo di Colonia, che ordinò la costruzione di questi palazzi barocchi agli inizi del XVIII, dove trascorreva dalle 4 alle 6 settimane l'anno, oggi di proprietà del Land Nordreno Vestfalia. L'opera è dell'italiano Carlo Carlone. Concepito come castello di caccia e residenza estiva, il castello di Augustusburg conta 120 stanze. La direttrice Regina Junga ad askanews ha spiegato: "Ciò che vedete è autentico, sono cose che non si trovano spesso nel mondo. Facciamo concerti serali d'estate, all'interno o nel giardino, sullo scalone, lì si possono ospitare più di 400 persone, mentre nella 'Gardensaal' non più di 100 persone, più intimo, li adoro!". Servizio di Stefania Cuccato Montaggio Carlo Molinari Immagini askanews