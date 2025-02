Sbarra (Cisl): 4 anni impegnativi e ora la legge su partecipazione Milano, 11 feb. (askanews) - "Sono stati quattro anni molto impegnativi, complessi, portiamo a casa risultati importanti, la Cisl è rispettata e si conferma un solido, valido riferimento per la rappresentanza del mondo del lavoro, la Cisl cresce soprattutto tra i lavoratori e le lavoratrici che hanno contratti di lavoro, cosiddetti lavoratori attivi. C'è una componente importante associativa che riguarda i giovani e le donne e poi siamo all'ultimo miglio per quanto riguarda l'approvazione della legge di iniziativa popolare sulla partecipazione. Un grande obiettivo storico, dopo 77 anni possiamo inverare i contenuti dell'articolo 46 che i nostri padri costituenti vollero per assicurare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a collaborare, a partecipare, a cooperare alle scelte, agli indirizzi, alla gestione, alla ripartizione degli utili delle proprie aziende. "In queste ore non possiamo che rivolgere un appello forte a tutte le forze politiche parlamentari ad unirsi in un clima bipartisan per approvare una legge che non è solo una riforma ma una grande impostazione, una sfida per affrontare nella modernità i cambiamenti della produzione e del mondo del lavoro. Le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ci confortano e ci confermano questo forte impegno politico e governativo nel sostenere e approvare rapidamente la legge". Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a margine dell'assemblea dei quadri e delegati della confederazione.