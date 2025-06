Sara Lazzaro giurata al Figari: "Call My Agent 3" sarà scoppiettante Roma, 16 giu. (askanews) - Dal cinema, con film come "18 regali" e "Siccità" di Paolo Virzì a serie tv di successo come "Doc-Nelle tue mani", "Call My agent - Italia" e "La legge di Lidia Poet". Sara Lazzaro alla 15esima edizione del Figari International Short Film Fest a Golfo Aranci, uno dei festival più importanti dedicati al cortometraggio, è stata scelta per far parte delle giuria di qualità (insieme a Chiara del Zanno, giornalista e direttrice responsabile della rivista di cinema indipendente Fabrique du Cinéma e agli attori Paolo Camilli e Andrea Dodero). Sul suo ruolo di giurata di film e in questo caso di cortometraggi, in Sardegna, ha raccontato: "Per me la cosa principale è la storia, quindi per quanto riguarda i personaggi, quale attore o attrice riesce a mettersi nell'ingranaggio della storia nel miglior modo possibile, come sfrutta quel poco tempo per mettersi al servizio, quello per me è un parametro importante, e come genere amo i 'dramedy', quindi qualcosa di comico ma allo stesso tempo drammatico". Al Figari, (fino al 18 giugno), è chiamata a votare anche corti d'animazione, un genere, ha detto, che l'appassiona. "Ho avuto per un lungo periodo anche la voglia di fare il doppiaggio per i cartoni animati, penso sia un livello d'immaginazione molto più libero". Per Sara Lazzaro sarà un'estate di lavoro, tornerà nei panni di Teresa Barberis. "Attualmente sto girando Lidia Poet 3, le riprese credo andranno avanti tutta l'estate". Presto la rivedremo anche in "Call My Agent - Italia 3", la serie (remake del francese Dix pour cent) che racconta il dietro le quinte dello showbiz italiano attraverso una divertente agenzia di spettacolo, in cui interpreta l'assistente Monica, alle prese con tante guest star. "Di sicuro non posso 'spoilerare' nulla, ma posso dire che la stagione 3 sarà ancora più scoppiettante - rivela - c'è Simone Spada alla regia quindi cambia tutto, la ripresa, il linguaggio, la narrativa, siamo tutti molto curiosi di vedere il risultato appena ci sarà la possibilità di condividerlo".