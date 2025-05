Sara Doris (Banca Mediolanum): felici sostegno Nuovi Orizzonti Roma, 16 mag. (askanews) - "Siamo felici di poter sostenere Nuovi Orizzonti perché condividiamo la visione di un mondo in cui ogni giovane abbia la possibilità di costruire un futuro sereno e libero. Questo progetto dimostra come ognuno possa fare la propria parte al servizio del bene comune ed è la testimonianza della responsabilità sociale che si alimenta nell'operare insieme". Così ha commentato Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum e presidente di Fondazione Mediolanum, in occasione della consegna di un contributo di 265.122 euro donato da Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum all'associazione internazionale Nuovi Orizzonti, per sostenere il Progetto Cittadella Cielo, un'iniziativa dedicata a giovani e famiglie in situazioni di grave disagio sociale. Grazie all'iniziativa solidale di Banca Mediolanum "Il nostro primo pensiero è dar loro una seconda possibilità" verranno rafforzate le attività di accoglienza, formazione e reinserimento sociale per ragazzi che vivono contesti di vulnerabilità.