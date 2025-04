Santori: priorità aiutare le imprese a smaltire peso burocrazia Roma, 16 apr. (askanews) - "La Made in Italy Community nasce con il nobile intento di aiutare le nostre imprese a fare squadra con le istituzioni e le associazioni e con tutto il sistema Paese. Da quando è arrivato Trump il valore del dollaro è sceso del 10% e quindi abbiamo una tassa in più da pagare che è il valore dell'euro, molto più alto rispetto al dollaro. Dunque, la Community nasce con l'idea di creare una sinergia anche per andare a conquistare nuovi mercati: non c'è solo l'America - che è un mercato importantissimo - ma anche altri mercati che crescono a doppia cifra e chiedono made in Italy tutti i giorni: dalla Turchia al Vietnam, all'Arabia Saudita, il Nord e il Sud Africa, i Balcani". Lo ha detto Roberto Santori, Founder di Made in Italy Community, durante Largo Chigi, il format televisivo di Urania Tv. "L'Italia, di fatto, è presente in tutti i settori merceologici, prima in Europa al mondo. Questo significa che i nostri prodotti sono in una classifica nei primi quattro cinque posti in tutti i settori. Serve fare quello sforzo in più per conquistare un più 15% rispetto ai 125 miliardi di export che facciamo oggi. La seconda è che abbiamo bisogno di un sistema che faccia maggiore comunicazione. Ma la cosa più importante è lo snellimento dei processi burocratici: dunque, aiutare le imprese ad essere veloci e a supportare i cambiamenti velocemente", ha concluso.