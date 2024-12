Santanchè su Ruffini: La sua una scelta personale, nessun imbarazzo Roma, 13 dic. (askanews) - Sulla decisione di lasciare l'incarico del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che in polemica ha detto che "il clima è cambiato", il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo alla kermesse di FdI Atreju ha detto che si tratta di una scelta personale che non imbarazza il Governo. "Non tocca a me dire e interpretare cosa vuole fare, se vuole scendere in politica, il Governo ha fatto una grande battaglia contro l'evasione fiscale, il clima è cambiato per se stesso, non può dare la colpa ad altri per le sue scelte personali".