Santanché: Milano-Cortina? Non sono preoccupata, Italia farà sua parte Milano, 16 ott. (askanews) - Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono "un evento importante per la nostra nazione, al di là dello spirito della competizione" e sono "anche una grande promozione dell'Italia nel mondo". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè al suo arrivo a Mind, dove si è aperta stamane la kermesse dedicata alla montagna di Apres Ski - Milano Mountain Show. "Quindi bene in questo momento le iniziative sulla montagna e per la montagna che è un asset importante per quanto riguarda il nostro turismo e peraltro i dati la vedono in crescita di un 4,2 per quanto riguarda gli arrivi e 2,2 per quanto riguarda i pernottamenti, quindi con una spesa che supera i 6 miliardi", ha aggiunto. A meno di 100 giorni dall'inizio dell'Olimpiadi è preoccupata, come siamo allo stato dei lavori? Le è stato chiesto. "Gli italiani e l'Italia farà come sempre un'ottima figura, per cui non sono assolutamente preoccupata. Quando ci sono queste sfide importanti sappiamo sempre rispondere del migliore dei modi", ha concluso Santanché.