Santanché: conflitto interessi? "Essere competenti non è una colpa" Roma, 25 feb. (askanews) - "Non mi sento sola e ringrazio i tanti colleghi che sono qui al mio fianco, io non mi sento sola neanche nella nostra nazione, perché nella battaglia per il garantismo con me c'è la maggioranza degli italiani". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, nel suo intervento alla Camera per il voto sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti. "L'onorevole Baldino mi accusa di conflitto di interessi" ma questa accusa arriva dal M5s che "ha fatto della mancanza di merito e dell'incompetenza una squadra di governo", "io credo nel merito e nella competenza e ritengo che essere competenti non sia una colpa", ha aggiunto Santanché.