Sanremo, Vale LP e Lil Jolie: il Festival suscita grandi emozioni Milano, 30 gen. (askanew) - Dopo il successo nelle selezioni di Sanremo Giovani, Vale LP e Lil Jolie si apprestano a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della 75° edizione del Festival della Canzone italiana, nella categoria Nuove Proposte, con il brano "Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore" (Sugar Music - BMG). "È un brano che parla di consenso, di rispetto, di amore, di iniziazione all'affettività, che sono temi che possono sembrare banali, ma sono molto importanti per noi. Sì, sono importanti perché il brano gioca con una narrativa che fa riferimento anche a dei modi di dire abbastanza stereotipati. In modo ironico un po' e cercano di sovvertire un po' il punto di vista e di introdurre una nuova visione delle relazioni molto più fluida e che prescinde dai ruoli che spesso sono anche limitanti nello scambio di emozioni tra due persone" raccontano le due ragazze che si preparano a salire sul palco dell'Ariston. "Sanremo è una grande parola e come tale suscita anche grandi emozioni. Siamo in un turbine di emozioni, c'è un po' di ansietta, però quella fisiologica che ci dà comunque l'adrenalina giusta per affrontare queste giornate. C'è tensione, c'è gratitudine, c'è gioia, un po' di tutto, è un mix. Stiamo tentando comunque di stare nel momento, di goderci questo momento a prescindere dalle aspettative, ovviamente anche perché portiamo un brano che un po' parla anche di questo, del peso delle aspettative, di quello che ci aspettiamo, cerchiamo un po' di goderci il momento che è molto importante per noi". Otto anni di amicizia nata nelle loro stanze di adolescenti della provincia italiana, viaggi pieni di sogni e di speranze, esperimenti, musica, televisione, case lontane e legami indissolubili hanno portatoVale LP e Lil Jolie, oggi, a mettere in questa canzone (e in tutto quello che arriverà) non solo le rispettive esperienze individuali, che hanno contribuito a renderle le giovani donne che sono oggi, ma anche e soprattutto a dare un nuovo significato alla loro amicizia: quel super potere che quando sono insieme permette loro di combattere ogni battaglia, affrontare ogni difficoltà ma soprattutto dare alle cose belle un valore e un significato ancora maggiore perché non c'è niente di più bello che condividere una conquista e un successo con chi ti vuole bene, con chi è sempre stato al tuo fianco.