Sanremo, The Kolors: il momento in cui ci si riunisce davanti a TV Milano, 11 feb. (askanews) - I The Kolors non si smentiscono e portano un brano che si preannuncia un tormentone dal sapere estivo in gara al Festival di Sanremo. Il brano "Tu con chi fai l'amore" (Warner Music Italy) è un brano spensierato e allegro. "È sempre un po' difficile per noi raccontare con le parole, soprattutto prima che si ascolta un brano, una nostra canzone. Vuole celebrare quei momenti in cui guida l'istinto e non il ragionamento. Vuole celebrare quel tipo di leggerezza che si trova in quei momenti". Dopo due anni all'insegna dei record in Italia e all'estero, The Kolors tornano per la terza volta tra i big in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo in una veste ancora una volta rinnovata, continuando ad arricchire il loro percorso con un nuovo capitolo artistico. "Per me è la famiglia che si riunisce intorno al televisore dopo cena, anche col nonno, tutti quelli che poi avevano il preferito. Ecco, è un momento in cui ci si riuniva davanti al televisore sin da bambini. Nella serata delle cover eseguiranno Rossetto e caffè con Sal Da Vinci. The Kolors hanno già annunciato "Palasport 26", che segna il loro ritorno dal vivo in Italia nel 2026, dopo un 2025 che li vedrà protagonisti per tutta l'estate nei principali festival europei, dando così appuntamento per quello che sarà il primo tour della band nei palasport di tutta Italia, prodotto e organizzato da Friends & Partners e ColorSound. Dopo il concerto evento tenutosi lo scorso aprile all'Unipol Forum di Milano, The Kolors porteranno infatti il nuovo show nei palazzetti di Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli (SA).