Sanremo, The Kolors: ci divertiamo, non seguiamo logica dei numeri Sanremo, 12 feb. (askanews) "Siamo felice di portare un pezzo secondo noi da sentire live, si avverte il dna della band" i The Kolors brindano al Festival di Sanremo e raccontano il loro brano "Tu con chi fai l'amore". Dopo due anni all'insegna dei record in Italia e all'estero, The Kolors tornano per la terza volta tra i big in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo in una veste ancora una volta rinnovata, continuando ad arricchire il loro percorso con un nuovo capitolo artistico. "Questo brano fa percepire un passo avanti dal punto di vista di racconto del nostro suono. Abbiamo un approccio più rilassato, più consapevole. Rispetto allo scorso anno (mancavamo da 6 anni) era un'era completamente diversa. Quest'anno cerchiamo di godercela di più. Obiettivo nostro è divertirci, non ragioniamo nella logica dei numeri e delle classifiche e penso si avverta dalla canzone che portiamo". The Kolors hanno già annunciato "Palasport 26", che segna il loro ritorno dal vivo in Italia nel 2026, dopo un 2025 che li vedrà protagonisti per tutta l'estate nei principali festival europei, dando così appuntamento per quello che sarà il primo tour della band nei palasport di tutta Italia, prodotto e organizzato da Friends & Partners e ColorSound. Dopo il concerto evento tenutosi lo scorso aprile all'Unipol Forum di Milano, The Kolors porteranno infatti il nuovo show nei palazzetti di Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli (SA).