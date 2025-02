Sanremo, Simone Cristicchi porto una tematica che è una bomba ad orologeria Milano, 4 feb. (askanews) - Simone Cristicchi è in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano "Quando sarai piccola", che sarà contenuto in "Dalle tenebre alla luce" (Dueffel Music/ADA Music Italy), la speciale edizione dell'ultimo album in uscita il 14 febbraio in digitale, cd e vinile. Veterano del Festival, Cristicchi è un poeta e un cantautore di razza che arriva sul palco dell'Ariston in modi dirompente. "Sanremo lo vivo con grande tranquillità, con grande serenità, ma anche con pronto a stupirmi anche, che possa succedere qualcosa di meraviglioso, al di là del discorso della gara o del piazzamento, diciamo, nella finale. La cosa che mi conforta è che Carlo Conti mi dà la possibilità di comunicare con milioni di persone una tematica che è una bomba ad orologeria, nel senso che spero possa essere capace di scoperchiare una pentola chiusa e l'emotività di questa umanità di oggi che è molto compressa. Nonostante questo oceano di parole e di informazioni in cui siamo immersi, forse questa canzone riesce a smuovere delle corde profonde, almeno questo mi auguro, a toccare l'anima delle persone". "Quando sarai piccola" è un brano scritto dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco. A dirigere l'orchestra del Festival di Sanremo per Simone Cristicchi ci sarà il Maestro Valter Sivilotti. "Quando sarai piccola nasce il bisogno di raccontare un dolore privato, quello legato alla figura di mia madre è stata l'ispirazione di questo testo, ma nello stesso tempo vuole raccontare una condizione che si trovano a vivere pressoché tutti quelli che hanno la fortuna di avere dei genitori che invecchiando ritornano ad essere fragili e bambini. In questo testo ho cercato con delicatezza, con quel senso di grande tenerezza che tutto ciò comporta, ma anche con quel pizzico di rabbia, di impotenza, per una condizione che ci troviamo ad affrontare, e soprattutto dobbiamo accettare come il ciclo naturale della nostra esistenza". Nella serata delle cover Simone Cristicchi duetterà con Amara sulle note de "La cura", uno dei brani più amati di Franco Battiato. Attualmente Simone Cristicchi e Amara sono impegnati nelle repliche del tour "Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato", che da giugno del 2022 ad oggi ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, registrando numerosi sold out nei più prestigiosi teatri italiani. Da marzo torneranno in scena e calcheranno il palco del Teatro Brancaccio di Roma, per poi proseguire a Imperia, a Trento, a Jesolo (Venezia) e, accompagnati da Orchestra Sinfonica, a Taranto, a Potenza e a Matera. Prodotto da Francesco Migliacci e Francesco Musacco, "Dalle tenebre alla luce" è il quinto album in studio di Simone Cristicchi e prende il nome dal brano incluso nell'album e tratto dallo spettacolo teatrale del poliedrico artista, "Paradiso - Dalle tenebre alla luce".