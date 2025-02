Sanremo, Serena Brancale in sala stampa canta "Anema e Core" Sanremo, 13 feb. (askanews) - Dopo dieci anni, Serena Brancale stasera torna sul palco del Teatro Ariston, portando tutta la sua energia e il talento con "Anema e Core", il brano in gara alla 75^ edizione del Festival di Sanremo. La cantante barese in sala stampa ha intonato a cappella il suo brano mettendo il luce le sue ottime doti vocali di cantante jazz.