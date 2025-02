Sanremo, Sarah Toscano conquista con la dolcezza la Gelateria Amarcord Sanremo (Im), 10 feb. (askanews) - Da oggi e per tutta la settimana del Festival di Sanremo nasce la Gelateria Amarcord, uno spazio speciale dedicato a Sarah Toscano, che domani presenterà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston il brano "Amarcord". Situata in Piazza Cristoforo Colombo 12, la gelateria rappresenta il quartier generale della giovanissima artista, che approda per la prima volta al Festival e che desidera farsi conoscere dal grande pubblico anche attraverso una delle sue più grandi passioni: il gelato. Questo luogo è occasione di incontro con Sarah Toscano sia per il pubblico che ha saputo apprezzarla e supportarla durante il percorso ad Amici23 sia per chi deciderà adesso di avvicinarsi alla musica della stella nascente del pop. Per rendere omaggio ai nomi dei grandi artisti italiani che partecipano alla Kermesse al suo fianco, Sarah Toscano ha dedicato ad ognuno un gusto di gelato diverso, riservandone anche uno al suo singolo in gara, "Amarcord".