Sanremo, Modà: Il festival merita rispetto e gli dobbiamo molto Milano, 1 feb. (askanews) - I Modà saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per portare la loro "Non ti dimentico", il brano inedito in gara nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana. "E' una canzone d'amore "Non ti dimentico", si raccontano due sentimenti opposti, cioè il primo è quello del non dimenticare che purtroppo fa male, poi quello del coraggio della risalita, della rinascita di tornare alla vita insomma che deve dare speranza. Questa canzone che mi ha fatto venire voglia di andare al festival perché negli ultimi due festival abbiamo portato due brani che non parlavano d'amore "Lasciami" che parlava della depressione e "Se si potesse non morire" che era una riflessione sulla vita; avevo proprio voglia di tornare sul palco a cantare una canzone d'amore potente". I Modà sono veri veterani del Festival e proprio perchè lo conoscono lo rispettano profondamente. "lo sappiamo, Sanremo è Sanremo. Per noi è avuto una grandissima importanza. L'abbiamo fatto cinque volte. E' un luogo che merita rispetto, a cui noi dobbiamo molto. Diciamo che è un po' la stronave madre della musica italiana. E poi Sanremo comunque anche proprio un luogo e un'occasione di mandare dei messaggi importanti. Cioè Sanremo noi non lo abbiamo mai preso come quell'evento per andare a raccimolare cinque dieci serate d'estate. L'abbiamo sempre preso come qualcosa per costruire progetti cercare di promuoverli e soprattutto mandare dei messaggi l'abbiamo sempre fatto con quelle canzoni che che abbiamo portato e soprattutto quest'anno perché uscirà 8 canzoni il nostro nuovo disco e quindi non c'è nulla di meglio del palco dell'ariston e quindi di tutta quella situazione che che poi viene insomma amplificata durante quella settimana per andare a promoverci.